samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève

Informations pratiques

Projection film : » Le Sabot montagnard » de Ashley Parsons et Quentin Boëhm Samedi 19 septembre, 18h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie

https://billetterie-megeve.mapado.com/event/786278-projection-de-film-le-sabot-montagnard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Ashley Parsons et Quentin Boehm relèvent un défi hors du commun : traverser l’Europe à cheval avec leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied du Mont-Blanc. Une aventure au rythme lent qui redécouvre une approche ancestrale de la montagne, au plus près de la nature et des traditions.

Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève 247 Route du Palais des Sports, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212101 [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 21 15 71 »}]

Ashley Parsons et Quentin Boehm relèvent un défi hors du commun : traverser l’Europe à cheval avec leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied du Mont-Blanc. Une aventure au rythme lent qui une de la…

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