Projection film : » Le Sabot montagnard » de Ashley Parsons et Quentin Boëhm, Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève, Megève
samedi 19 septembre 2026 · Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève · Megève
Informations pratiques
Projection film : » Le Sabot montagnard » de Ashley Parsons et Quentin Boëhm Samedi 19 septembre, 18h00 Auditorium du palais des sports et des congrès de Megève Haute-Savoie
https://billetterie-megeve.mapado.com/event/786278-projection-de-film-le-sabot-montagnard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Ashley Parsons et Quentin Boehm relèvent un défi hors du commun : traverser l’Europe à cheval avec leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied du Mont-Blanc. Une aventure au rythme lent qui redécouvre une approche ancestrale de la montagne, au plus près de la nature et des traditions.
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Ashley Parsons et Quentin Boehm relèvent un défi hors du commun : traverser l’Europe à cheval avec leurs trois chevaux kirghizes jusqu’au pied du Mont-Blanc. Une aventure au rythme lent qui une de la…
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