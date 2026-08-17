Informations pratiques

Ligueil

Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 14:30:00

fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :

2027-01-17

Au XIX° siècle en Angleterre, après la mort de leur père, les sœurs Dashwood quittent leur domaine. Tandis qu’Elinor dissimule un amour contrarié, Marianne s’éprend de Willoughby. Leur destin bascule lorsque ce dernier disparaît, mettant leurs sentiments à rude épreuve.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliotèqueligueil@gmail.com

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English :

In 19th-century England, after their father’s death, the Dashwood sisters leave their estate. While Elinor hides her thwarted love, Marianne falls for Willoughby. Their lives are turned upside down when he disappears, putting their feelings to the test.

L’événement Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire