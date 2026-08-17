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Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee Ligueil

dimanche 17 janvier 2027 · Ligueil

Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee Ligueil

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place du Gén Leclerc
Ville
37240 Ligueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Ligueil

Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 14:30:00
fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :
2027-01-17

Au XIX° siècle en Angleterre, après la mort de leur père, les sœurs Dashwood quittent leur domaine. Tandis qu’Elinor dissimule un amour contrarié, Marianne s’éprend de Willoughby. Leur destin bascule lorsque ce dernier disparaît, mettant leurs sentiments à rude épreuve.
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   bibliotèqueligueil@gmail.com

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English :

In 19th-century England, after their father’s death, the Dashwood sisters leave their estate. While Elinor hides her thwarted love, Marianne falls for Willoughby. Their lives are turned upside down when he disappears, putting their feelings to the test.

L’événement Projection Film Raison et Sentiments de Ang Lee Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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