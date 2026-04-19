Sirine Fattouh, From Algiers to Beirut, 2021, en cours (work in progress), 99′

Les quatre premiers films qui composent la correspondance filmique entreprise par Sirine Fattouh et la cinéaste algérienne Leila Saadna mettent en miroir deux villes, deux pays, deux continents.

Projection en présence de l’artiste

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Les écrans parallèles : programmés dans le cadre de l’exposition L’arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

+33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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