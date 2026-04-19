Projection : « From Algiers to Beirut » de Sirine Fattouh Carré de Baudouin Paris
Projection : « From Algiers to Beirut » de Sirine Fattouh Carré de Baudouin Paris samedi 25 avril 2026.
Sirine Fattouh, From Algiers to Beirut, 2021, en cours (work in progress), 99′
Les quatre premiers films qui composent la correspondance filmique entreprise par Sirine Fattouh et la cinéaste algérienne Leila Saadna mettent en miroir deux villes, deux pays, deux continents.
Projection en présence de l’artiste
En entrée libre dans la limite des places disponibles
Les écrans parallèles : programmés dans le cadre de l’exposition L’arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)
Le samedi 25 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00
Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris
+33158535540 carredebaudouin@paris.fr
Afficher la carte du lieu Carré de Baudouin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS 19 avril 2026
- Concert : Soprano & Harpe : » C’est le Printemps ! » église Notre Dame du Travail Paris 19 avril 2026
- Hommage à Francine Christophe Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 19 avril 2026
- Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris 19 avril 2026
- La Sirène de Paris – Aux Royaumes de l’enfance Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS 19 avril 2026