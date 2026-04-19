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Projection : « From Algiers to Beirut » de Sirine Fattouh Carré de Baudouin Paris

Projection : « From Algiers to Beirut » de Sirine Fattouh Carré de Baudouin Paris

Projection : « From Algiers to Beirut » de Sirine Fattouh Carré de Baudouin Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Carré de Baudouin

Adresse : 121 rue de Ménilmontant

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Sirine Fattouh, From Algiers to Beirut, 2021, en cours (work in progress), 99′

Les quatre premiers films qui composent la correspondance filmique entreprise par Sirine Fattouh et la cinéaste algérienne Leila Saadna mettent en miroir deux villes, deux pays, deux continents.

Projection en présence de l’artiste

En entrée libre dans la limite des places disponibles

Les écrans parallèles : programmés dans le cadre de l’exposition L’arrière-pays II, avec les œuvres de la collection des films du Centre national des arts plastiques (Cnap)
Le samedi 25 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant  75020 Paris
+33158535540 carredebaudouin@paris.fr


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