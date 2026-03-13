Projection Image’Est : Les Compagnons de Notre-Dame à Châlons-en-Champagne, 1957-1959, et autres photogrammes., Hôtel de Région (ancien grand séminaire), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Projection Image’Est : Les Compagnons de Notre-Dame à Châlons-en-Champagne, 1957-1959, et autres photogrammes. Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

Rendez-vous dans la Chapelle de l’Hôtel de Région

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’association Image’Est, membre des Cinémathèques du Grand Est, vous invite à découvrir ses missions de sauvegarde du patrimoine audiovisuel régional à travers une sélection d’images issues de ses collections. Une projection inédite pour un voyage le temps, notamment avec des images de la restauration de la flèche Notre-Dame-de-Vaux en 1957, ainsi que d’autres archives témoignant de la richesse du territoire châlonnais.

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

L’association Image’Est, membre des Cinémathèques du Grand Est, vous invite à découvrir ses missions de sauvegarde du patrimoine audiovisuel régional à travers une sélection d’images issues de ses un…

©: Les Compagnons de Notre-Dame à Châlons-en-Champagne, 1957-1959, fonds Roger Canard, collection Image’Est.