Projection: Indomptables , une histoire de femmes libres Centre Paris Anim’ Place des Fêtes PARIS
Projection: Indomptables , une histoire de femmes libres Centre Paris Anim’ Place des Fêtes PARIS jeudi 25 juin 2026.
À Madrid, en avril
1936 Lucía Sánchez, Saornil, Amparo Poch y Gascón, Mercedes Comaposada
Guillén et Consuelo Berges créent la revue éponyme du mouvement d’obédience
libertaire Mujeres libres (MMLL). Le groupe de Madrid se
rapproche du groupe catalan Cultural féminino,
basé à Barcelone et ensemble fondent la fédération de Mujeres libres, qui va essaimer dans toute l’Espagne républicaine.
Elles participent au
combat contre les militaires putschistes tout en prétendant agir sur leur
destin. Elles revendiquent une société humaniste et anticapitaliste. Ouvrières,
mères de famille ou prostituées, elles se battent pour leur émancipation. Après
la guerre, elles continueront leur engagemen, reconstituant leur organisation en
exil.
La projection sera suivie d’un débat animé par Hélène
Hernandez, auteure et animatrice de l’émission Femmes libres sur Radio
Libertaire.
1936-2026 : L’association 24 août 1944 vous invite à célébrer les 90 ans du soulèvement populaire contre le fascisme européen.
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 PARIS
http://www.24-aout-1944.org +33651728618 veronique.salou@free.fr https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744
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