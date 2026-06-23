Projection: Indomptables , une histoire de femmes libres Centre Paris Anim’ Place des Fêtes PARIS jeudi 25 juin 2026.

À Madrid, en avril

1936 Lucía Sánchez, Saornil, Amparo Poch y Gascón, Mercedes Comaposada

Guillén et Consuelo Berges créent la revue éponyme du mouvement d’obédience

libertaire Mujeres libres (MMLL). Le groupe de Madrid se

rapproche du groupe catalan Cultural féminino,

basé à Barcelone et ensemble fondent la fédération de Mujeres libres, qui va essaimer dans toute l’Espagne républicaine.

Elles participent au

combat contre les militaires putschistes tout en prétendant agir sur leur

destin. Elles revendiquent une société humaniste et anticapitaliste. Ouvrières,

mères de famille ou prostituées, elles se battent pour leur émancipation. Après

la guerre, elles continueront leur engagemen, reconstituant leur organisation en

exil.

La projection sera suivie d’un débat animé par Hélène

Hernandez, auteure et animatrice de l’émission Femmes libres sur Radio

Libertaire.

Affiche projection Mujeres Libres 25 06 26 ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

1936-2026 : L’association 24 août 1944 vous invite à célébrer les 90 ans du soulèvement populaire contre le fascisme européen.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 2-4 rue des Lilas 75019 PARIS

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 veronique.salou@free.fr https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744



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