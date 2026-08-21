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Projection : James et la pêche géante VF, Cinéma Louis Malle, Prayssac

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Louis Malle · Prayssac

Projection : James et la pêche géante VF, Cinéma Louis Malle, Prayssac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Louis Malle
Adresse
6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Sans réservation.

Projection : James et la pêche géante VF Dimanche 20 septembre, 16h00 Cinéma Louis Malle Lot

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

James et la Pêche géante, de Henry Selick, d’après Roald Dahl

À la mort de ses parents, James tombe sous la coupe de ses tantes, Éponge et Piquette, deux abominables mégères qui le réduisent en esclavage.
Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques.

Cinéma Louis Malle 6 Pl. Dutours, 46220 Prayssac, France Prayssac 46220 Lot Occitanie
James et la Pêche géante, de Henry Selick, d’après Roald Dahl

©allociné

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