Projection jeunesse – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris

Depuis 2002, l’association

Silhouette regroupe des passionné·es et des professionnel·les du cinéma qui

œuvrent à la promotion du film court auprès du public le plus large possible.

Mercredi 6 mai à 16h – Séance jeunesse autour de la mer

Une projection jeunesse à partir de 6 ans, sur le thème de la mer.

Le Ciné-Club Silhouette s’installera pour deux séances – Saison Méditerranée, à la médiathèque James Baldwin le mercredi 6 mai. À 16h, rendez-vous pour une projection jeunesse.

Le mercredi 06 mai 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation (RDC)

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:15:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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