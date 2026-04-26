Projection jeunesse – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris
Projection jeunesse – Ciné-Club Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris mercredi 6 mai 2026.
Depuis 2002, l’association
Silhouette regroupe des passionné·es et des professionnel·les du cinéma qui
œuvrent à la promotion du film court auprès du public le plus large possible.
- Mercredi 6 mai à 16h – Séance jeunesse autour de la mer
Une projection jeunesse à partir de 6 ans, sur le thème de la mer.
Le Ciné-Club Silhouette s’installera pour deux séances – Saison Méditerranée, à la médiathèque James Baldwin le mercredi 6 mai. À 16h, rendez-vous pour une projection jeunesse.
Le mercredi 06 mai 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation (RDC)
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:15:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS 26 avril 2026
- Montmartre bohème – visite guidée insolite 26 avril 2026
- Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes 26 avril 2026
- Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris 26 avril 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Paris 26 avril 2026