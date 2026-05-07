Projection L’arrivée d’un train à La Ciotat de Louis Lumière Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence
Projection L’arrivée d’un train à La Ciotat de Louis Lumière Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence jeudi 11 juin 2026.
Aix-en-Provence
Projection L’arrivée d’un train à La Ciotat de Louis Lumière
Jeudi 11 juin 2026 de 18h à 19h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 19:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Nous regarderons sept fois (au moins !) les 50 secondes du film le plus célèbre des frères Lumière L’arrivée d’un train à La Ciotat . A chaque nouvelle vision, nous (re)découvrirons tous les charmes puissants de ce film miraculeux.
Avec petit film, sans (presque) le savoir, Louis Lumière a participé à l’invention d’un nouveau langage et condensé dans ce plan fixe tous les genres cinématographiques, depuis le film d’épouvante jusqu’au film philosophique en passant par le documentaire et l’enquête policière. Au cours de la conférence, j’en appellerai aussi à la participation du public car, on le sait depuis longtemps, l’art est dans l’oeil du spectateur et la vérité est collective ! .
Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 80 62 83 f.renucci@free.fr
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English :
We’ll watch seven times (at least!) all 50 seconds of the Lumière brothers? most famous film: L?arrivée d?un train à La Ciotat . With each new viewing, we’ll (re)discover all the powerful charms of this miraculous film.
L’événement Projection L’arrivée d’un train à La Ciotat de Louis Lumière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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