Projection « Le sel de la terre : Un voyage avec Sebastião Salgado » – Film documentaire de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Projection « Le sel de la terre : Un voyage avec Sebastião Salgado » – Film documentaire de Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders Samedi 14 novembre, 14h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

entrée libre, limité à 90 places, le PIXEL, nveau -3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:00:00+01:00

Projection

Le sel de la terre : Un voyage avec Sebastião Salgado

Film documentaire

De Juliano Ribeiro Salgado & Wim Wenders

Le samedi 14 novembre 2026 à 14h

Médiathèque Charles Nègre

« Une bouleversante ode à Sebastião Salgado, l’un des plus grands photographes humanistes. » ARTE

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.

Festival de Cannes – Prix spécial

César 2015 – Meilleur film documentaire

Festival international de San Sebastian 2014 – Prix du public

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Projection

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