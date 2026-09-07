Projection : Lee Miller (2023), Le Chardon, Gannat

Informations pratiques

Projection : Lee Miller (2023) Vendredi 18 septembre, 15h00 Le Chardon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

La vie de Lee Miller, photographe de guerre américaine dont les images ont témoigné des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Un film en résonance directe avec la thématique du jour.

Le Chardon Allée des Tilleuls, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903334 https://ville-gannat.fr/sortir/cinema-le-chardon/

La vie de Lee Miller, photographe de guerre américaine dont les images ont témoigné des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Un film en résonance directe avec la thématique du jour.

©Ministère de la Culture