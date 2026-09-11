Projection – Les coulisses du musée, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Projection – Les coulisses du musée 19 et 20 septembre Musée des arts précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pensez qu’un musée se résume à des vitrines et aux objets qu’elles renferment ? Découvrez, dans un très court métrage, le travail quotidien, essentiel et souvent méconnu des professionnels qui préservent et présentent les œuvres.

En accès libre dans l’auditorium du musée. Tout public à partir de 6 ans.

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy Le musée actuel réunit un très important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939. La collection d’arts graphiques (dessins, estampes…) est particulièrement riche en œuvres d’artistes toulousains et languedociens. L’ensemble exceptionnel de l’horlogerie, les trésors religieux médiévaux, les ivoires, faïences toulousaines et régionales, mais aussi verreries, le parement d’autel des Cordeliers, meubles, armes, monnaies et médailles composent la collection d’arts décoratifs du Moyen Age à nos jours. De nombreuses surprises aussi différentes que merveilleuses témoignent de la vie quotidienne et artistique du Languedoc. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Vous pensez qu’un musée se résume à des vitrines et aux objets qu’elles renferment ? Découvrez, dans un très court métrage, le travail quotidien, essentiel et souvent méconnu des professionnels qui à…

©