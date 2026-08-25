Projection Les P’tites bobines jeune public Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Projection Les P’tites bobines jeune public

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:30:00

fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran !

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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Movies for kids under 6, on the big %E9screen!

L’événement Projection Les P’tites bobines jeune public Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération