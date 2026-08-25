Projection Les P’tites bobines jeune public Médiathèque Intercommunale Montélimar
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Projection Les P’tites bobines jeune public
Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran !
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Movies for kids under 6, on the big %E9screen!
L’événement Projection Les P’tites bobines jeune public Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération
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