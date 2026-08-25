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Projection Les P’tites bobines jeune public Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale
Adresse
16 boulevard Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Projection Les P’tites bobines jeune public

Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Projections pour les bambins de moins de 6 ans, sur grand écran !
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Médiathèque Intercommunale 16 boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Movies for kids under 6, on the big %E9screen!

L’événement Projection Les P’tites bobines jeune public Montélimar a été mis à jour le 2026-08-25 par Montélimar Tourisme Agglomération

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