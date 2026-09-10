Projection : L’histoire de la photographie, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Projection : L’histoire de la photographie Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Hérault Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Assistez à la projection de la vidéo réalisée par les archivistes en charge des fonds iconographiques des Archives départementales. Ce film inédit retrace l’histoire de la photographie et l’évolution de ses procédés techniques à travers les documents conservés dans les collections.

À l’issue de la projection, rencontrez l’archiviste référente du projet pour un échange privilégié autour de cette réalisation et découvrez les coulisses de la valorisation de ce patrimoine photographique exceptionnel.

Archives départementales de l’Hérault 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673771 http://pierresvives.herault.fr

Projection pour le lancement de la vidéo créée par les archivistes en charge des fonds iconographique. Toute l’histoire de la photographie et des procédés techniques au travers des documents dans les…

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