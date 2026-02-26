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Projection Mazet-Saint-Voy

Projection Mazet-Saint-Voy mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : La Chaumière de l'Aulagnier Petit

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

Projection

La Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Film La voie lactée par Luis Bunuel.
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La Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 89 

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English :

The Milky Way by Luis Bunuel.

L’événement Projection Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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