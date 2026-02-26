Projection Place de la Chaumière Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

Projection

Place de la Chaumière Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Film Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud

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Place de la Chaumière Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 89

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English :

Film Le nom de la rose by Jean-Jacques Annaud

L’événement Projection Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon