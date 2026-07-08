Projection Mont Blanc, la mémoire des neiges Chamonix-Mont-Blanc
mercredi 8 juillet 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Projection Mont Blanc, la mémoire des neiges
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
En présence du réalisateur Victor Jullien, découvrons les secrets du Mont Blanc dans lequel les scientifiques tentent de comprendre même les plus petits organismes.
.
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film Screening Mont Blanc: The Memory of the Snows
Joined by director Victor Jullien, let’s discover the secrets of Mont Blanc, where scientists are trying to understand even the tiniest organisms.
L’événement Projection Mont Blanc, la mémoire des neiges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie)
- Visite guidée en compagnie d’un cristallier Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc 9 juillet 2026
- Coupe du Monde d’escalade Place du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 10 juillet 2026
- 28e Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 11 juillet 2026
- Réouverture du musée du Mont-Blanc La résidence Chamonix-Mont-Blanc 11 juillet 2026
- Partir en livre lectures au Paradis des Praz Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 11 juillet 2026