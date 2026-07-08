Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Projection Mont Blanc, la mémoire des neiges

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

En présence du réalisateur Victor Jullien, découvrons les secrets du Mont Blanc dans lequel les scientifiques tentent de comprendre même les plus petits organismes.

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Film Screening Mont Blanc: The Memory of the Snows

Joined by director Victor Jullien, let’s discover the secrets of Mont Blanc, where scientists are trying to understand even the tiniest organisms.

L’événement Projection Mont Blanc, la mémoire des neiges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc