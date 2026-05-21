Projection palmarès 2025 du Festival Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris
Projection palmarès 2025 du Festival Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris vendredi 26 juin 2026.
En amont de sa 25e édition qui se tiendra du 28 août au 5 septembre 2026 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19), le Festival Silhouette vous donne rendez-vous en début d’été à la médiathèque pour une projection spéciale : une sélection de courts métrages primés lors du festival 2025.
L’occasion de (re)découvrir des films du monde entier et de patienter jusqu’au prochain festival !
(Re)découvrez la sélection de courts métrages primés lors de l’édition 2025 du festival Silhouette.
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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