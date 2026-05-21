Projection palmarès 2025 du Festival Silhouette Médiathèque James Baldwin Paris

En amont de sa 25e édition qui se tiendra du 28 août au 5 septembre 2026 au Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19), le Festival Silhouette vous donne rendez-vous en début d’été à la médiathèque pour une projection spéciale : une sélection de courts métrages primés lors du festival 2025.

L’occasion de (re)découvrir des films du monde entier et de patienter jusqu’au prochain festival !

(Re)découvrez la sélection de courts métrages primés lors de l’édition 2025 du festival Silhouette.

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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