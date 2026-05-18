Projection « Pour un art populaire » documentaire de Claude Place et Bernard d’Abrigeon Frac Bretagne Rennes
Projection « Pour un art populaire » documentaire de Claude Place et Bernard d’Abrigeon Frac Bretagne Rennes samedi 23 mai 2026.
Projection « Pour un art populaire » documentaire de Claude Place et Bernard d’Abrigeon Frac Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 22h00 Ille-et-Vilaine
Dans la limite des places disponibles
Dans le cadre de l’exposition Baz’Art !, la projection du film « Pour un art populaire » vous est proposée. Un documentaire de Claude Place et Bernard d’Abrigeon (FR3 Marseille, 1980) qui met en brut…
Dans le cadre de l’exposition Baz’Art !, la projection du film « Pour un art populaire » vous est proposée. Un documentaire de Claude Place et Bernard d’Abrigeon (FR3 Marseille, 1980) qui met en avant l’art brut et défend une idée simple : un art fait en dehors des circuits officiels, par et pour tout le monde.
→ Dans l’auditorium du Frac Bretagne
→ [Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne](https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T22:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00.000+02:00
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http://www.fracbretagne.fr
Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
+33299373793
Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2026
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