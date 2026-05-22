Alençon

PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Yacine Helali vient présenter son film documentaire Résister pour exister, ou le portrait d’une année de résistance collective menée par Urgence Palestine.

Organisée par Urgence Palestine, la projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur, mais aussi Nasser M, membre du collectif Boussole Palestine.

Entrée à prix libre.

Buvette et petite restauration sur place. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali

L’événement PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON