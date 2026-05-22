PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali Alençon
PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali Alençon vendredi 29 mai 2026.
Alençon
PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Yacine Helali vient présenter son film documentaire Résister pour exister, ou le portrait d’une année de résistance collective menée par Urgence Palestine.
Organisée par Urgence Palestine, la projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur, mais aussi Nasser M, membre du collectif Boussole Palestine.
Entrée à prix libre.
Buvette et petite restauration sur place. .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali
L’événement PROJECTION Résister pour exister, de Yacine Helali Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON
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