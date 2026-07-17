Projection : « Révélation », Église Notre-Dame-la-Grande, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-la-Grande · Poitiers
Informations pratiques
Projection : « Révélation » Samedi 19 septembre, 21h30 Église Notre-Dame-la-Grande Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Témoignage majeur de l’architecture romane, l’église Notre-Dame-la-Grande se distingue par sa façade sculptée d’une exceptionnelle richesse. Réalisée au début du XIIe siècle, elle constitue un chef-d’œuvre de la sculpture romane, mêlant décor ornemental et message théologique.
La mise en lumière « Révélation » sublime cet exceptionnel tableau architectural.
Création par Spectaculaires, Allumeurs d’images.
Projections à 21h30, 21h45, 22h et 22h15.
Durée : 7 minutes.
Église Notre-Dame-la-Grande Place de Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86073 Vienne Nouvelle-Aquitaine Tout au long de la journée, le public est invité à rencontrer les entreprises qui interviennent sur le chantier de restauration de l’église Notre-Dame-la-Grande, et à découvrir les métiers et les savoir-faire qui en font une opération d’exception !
En présence des entreprises La Soporen, Arthéma/Julian-James conservation, les Ateliers Verre Jade et les ateliers Bouvier.
Témoignage majeur de l’architecture romane, l’église Notre-Dame-la-Grande présente une façade sculptée exceptionnellement riche. Réalisée au début du 12e siècle, c’est un chef-d’œuvre de la sculpture…
©Yann Gachet
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