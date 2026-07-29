projection série documentaire Biosphère du désert La Halle Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

projection série documentaire Biosphère du désert

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Pour Caroline, éco-designeuse, et Corentin, ingénieur, on peut, grâce aux low-tech, vivre même dans les milieux les plus arides. Pour le prouver, ils vont bâtir un écosystème destiné à vivre en autonomie pendant quatre mois dans le désert.

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La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 12 17 43

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English :

For Caroline, an eco-designer, and Corentin, an engineer, low-tech solutions make it possible to live even in the most arid environments. To prove it, they’re going to build an ecosystem designed to sustain itself for four months in the desert.

L’événement projection série documentaire Biosphère du désert Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux