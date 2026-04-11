Projection Spéciale Micro-Folie Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne

Projection Spéciale Micro-Folie

Rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Tout public

La Micro-Folie vous invite à (re)découvrir l’œuvre Bastien et Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart mise en scène par Mirabelle Ordinaire et joué à l’Opéra national de Paris.

Un échange et un goûter seront proposés à l’issue de la diffusion pour un

moment familial et convivial.

Dès 6 ans.

Sur réservation. .

Rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Projection Spéciale Micro-Folie

L’événement Projection Spéciale Micro-Folie Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne