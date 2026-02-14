Projection surprise, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
Sur réservation
Projection surprise d’un film du cinéma d’animation tchèque. Une découverte à ne pas manquer !
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de la thématique : De retour du Nouveau Monde