Projection « Un Poète » — Printemps des Poètes, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Projection « Un Poète » — Printemps des Poètes Lundi 23 mars, 20h00 Cinéma Le Flandria Nord

réservations conseillées

Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire possédant un véritable talent d’écriture, va bouleverser le cours de sa vie. Il l’exhorte à se présenter à un concours national de poésie. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

La séance du lundi 23 mars à 20h sera suivie d’une rencontre avec la poétesse Ada Mondès.

( Attention : la séance annoncée le dimanche 22 mars à 18h est annulée)

Cinéma Le Flandria 45 rue des viviers, Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Comédie dramatique colombienne de Simon Mesa Soto, avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade et Guillermo Cardona.