Projection Va dans les bois, va de Robin Pogorzelski Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Projection Va dans les bois, va de Robin Pogorzelski

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

À neuf ans, Sana partage avec sa mère et sa grand-mère leur première estive en tant que bergères débutantes. Trois générations de femmes s’initient ensemble à la vie en montagne, entre découverte du troupeau, rythme des alpages et lien au sauvage.

Plus que jamais, nous avons besoin de récits incarnés qui nous rappellent notre nature sensible en tant qu’êtres humains. Ce film souligne la justesse de la douceur et illustre l’importance d’un propos nuancé dans un monde clivé. En tant que femmes, nous avons de la difficulté à faire entendre notre voix et à imposer notre vision. Quand elle arrive dans un festival, et qu’elle a été sublimée tout en pudeur, il a fallu souligner sa présence. Le Jury Femmes en Montagne

Durée 42 minutes

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

At nine years old, Sana is spending her first summer in the mountains with her mother and grandmother as novice shepherdesses. Three generations of women are learning together about life in the mountains—getting to know the herd, the rhythm of the alpine pastures, and their connection to the wilderness.

%AB Now more than ever, we need personal stories that remind us of our sensitive nature as human beings. This film highlights the power of gentleness and illustrates the importance of a nuanced perspective in a polarized world. As women, we struggle to make our voices heard and to assert our vision. When it arrived at a film festival, having been elevated with such modesty, its presence had to be highlighted. %BB The “Women in the Mountains” Jury

Running time: 42 minutes

L’événement Projection Va dans les bois, va de Robin Pogorzelski Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65