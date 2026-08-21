Projection vidéo «L’instant Patrimoine» par Saint-Pierre Patrimoine, Médiathèque Angélo Lauret, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Angélo Lauret · Saint-Pierre
Informations pratiques
Projection vidéo «L’instant Patrimoine» par Saint-Pierre Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Angélo Lauret La Réunion
Accès libre – Auditorium de la médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine, Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la Ville de Saint-Pierre, a conçu une série de films-diaporamas intitulée « L’instant Patrimoine ». À travers ces capsules visuelles, le public est invité à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine réunionnais sous différents angles. Chaque épisode explore une thématique spécifique, mêlant images et vidéos d’archives afin de transmettre, préserver et faire rayonner la mémoire culturelle et historique de La Réunion.
Au programme :charrette lontan, Ti train lontan, marmaille l’école lontan, barques et pêcheurs, car courant d’air, chaises à porteurs, Jako Malbar, …
Médiathèque Angélo Lauret Avenue Général de Gaulle Saint-Pierre 97429 La Réunion La Réunion 0262 91 84 80 https://mediatheque.saintpierre.re/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578322678215 Médiathèque située dans l’ancienne usine sucrière de Grands-Bois Parking sur place
Dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine, Saint-Pierre Patrimoine, pôle du service culturel de la Ville de Saint-Pierre, a conçu une série de films-diaporamas intitulée « L’instant À…
Ville de Saint-Pierre
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