Informations pratiques

Châteauroux

Projection Vol au-dessus d’un nid de coucou

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 18:15:00

fin : 2026-09-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre du Festival Play it again, l’Apollo vous propose une projection du film Vol au-dessus d’un nid de coucou .

De Milos Forman

États-Unis, 1975, 2h10, VOSTF

Randle P. McMurphy se fait interner dans une clinique psychiatrique pour échapper à la prison. Y découvrant l’oppression des soignants et la détresse des malades, il instigue une rébellion dans l’établissement. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

As part of the Play It Again Festival, the Apollo is presenting a screening of the film One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

L’événement Projection Vol au-dessus d’un nid de coucou Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme