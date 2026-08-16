Projection Vol au-dessus d’un nid de coucou Châteauroux
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Projection Vol au-dessus d’un nid de coucou
4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 18:15:00
fin : 2026-09-20 20:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre du Festival Play it again, l’Apollo vous propose une projection du film Vol au-dessus d’un nid de coucou .
De Milos Forman
États-Unis, 1975, 2h10, VOSTF
Randle P. McMurphy se fait interner dans une clinique psychiatrique pour échapper à la prison. Y découvrant l’oppression des soignants et la détresse des malades, il instigue une rébellion dans l’établissement. .
4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Play It Again Festival, the Apollo is presenting a screening of the film One Flew Over the Cuckoo’s Nest.
L’événement Projection Vol au-dessus d’un nid de coucou Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Festival Darc 2026 Nicoletta Châteauroux 16 août 2026
- Balade au cœur d’Ardentes Châteauroux 17 août 2026
- Festival Darc 2026 Pietragalla Barbara Châteauroux 17 août 2026
- Mini-camps spécial canoë/kayak Châteauroux 18 août 2026
- Festival Darc 2026 Lenaïg et Suzane Châteauroux 18 août 2026