Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard samedi 13 juin 2026.

La Ferté-Bernard

Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité

Place de la République La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 22:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Découvrez le film Wilding Retour à la Nature Sauvage au cinéma le Palace. La projection sera suivi d’une rencontre avec Pauline Placais ainsi que d’un verre de l’amitié au café associatif Le BienVelue. .

Place de la République La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire perchepermaculture@lagranderaisandire.fr

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L’événement Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude