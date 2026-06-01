Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard
Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard samedi 13 juin 2026.
La Ferté-Bernard
Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité
Place de la République La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 22:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Découvrez le film Wilding Retour à la Nature Sauvage au cinéma le Palace. La projection sera suivi d’une rencontre avec Pauline Placais ainsi que d’un verre de l’amitié au café associatif Le BienVelue. .
Place de la République La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire perchepermaculture@lagranderaisandire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection Wilding retour à la Nature Sauvage Week-end de la biodiversité La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-03 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Dictée collective La Ferté-Bernard 10 juin 2026
- AFTERWORK RBO La Ferté-Bernard 11 juin 2026
- Féria V&B 2026 La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Soirée Mousse La Ferté-Bernard 12 juin 2026
- Quizz musical La Ferté-Bernard 12 juin 2026