Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine)
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez de courtes vidéos donnant envie de sauver le patrimoine polaire Extrait d’interview de Paul-Émile Victor à propos de la pollution (2 min · 1975) ; Dans la peau d’un kayak (4 min 54 · 2025) ; Sans dessus dessous (5 min · 2026 · anglais sous-titré en français).
En continu, tout au long de la journée. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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