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Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez de courtes vidéos donnant envie de sauver le patrimoine polaire Extrait d’interview de Paul-Émile Victor à propos de la pollution (2 min · 1975) ; Dans la peau d’un kayak (4 min 54 · 2025) ; Sans dessus dessous (5 min · 2026 · anglais sous-titré en français).
En continu, tout au long de la journée.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Projections de films sur la pollution et du patrimoine groenlandais (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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