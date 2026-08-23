Informations pratiques

Martel

Projections de films sur le patrimoine martelais

Cour de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Projection de films dans cour de la Raymondie, avec Suzy et Philippe Vilard

RDV Ancien office de tourisme cour de la Raymondie

Projection de films dans cour de la Raymondie, avec Suzy et Philippe Vilard

RDV Ancien office de tourisme cour de la Raymondie

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Cour de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03

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English :

Movie screening in the Cour de la Raymondie, with Suzy and Philippe Vilard

Meet at the former tourist office in the Cour de la Raymondie

L’événement Projections de films sur le patrimoine martelais Martel a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Dordogne