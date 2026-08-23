Projections de films sur le patrimoine martelais Martel
samedi 19 septembre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Projections de films sur le patrimoine martelais
Cour de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Projection de films dans cour de la Raymondie, avec Suzy et Philippe Vilard
RDV Ancien office de tourisme cour de la Raymondie
Projection de films dans cour de la Raymondie, avec Suzy et Philippe Vilard
RDV Ancien office de tourisme cour de la Raymondie
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Cour de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 03
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English :
Movie screening in the Cour de la Raymondie, with Suzy and Philippe Vilard
Meet at the former tourist office in the Cour de la Raymondie
L’événement Projections de films sur le patrimoine martelais Martel a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Dordogne
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