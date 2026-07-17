Projections et visites au cinéma Saint-Paul, Cinéma Saint-Paul, Rezé

Informations pratiques

Projections et visites au cinéma Saint-Paul Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00, 19h30 Cinéma Saint-Paul Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Entre patrimoine matériel ou immatériel, patrimoine industriel, culturel ou social, les périls ne manquent pas et la production cinématographique offre de nombreux récits à découvrir.

Pour ces journées européennes du patrimoine, leCinéma Saint-Paulvous propose :

– Deux projections spéciales – tarif 4,00€ la séance (sous réserve de modifications)

À 16h – Les Temps Modernes (1936) de Charlie Chaplin

À 19h30 – Les Virtuoses (1996) de Mark Herman

– Des visites du cinéma entre 18h et 19h30

– Ouverture du bar à partir de 16h

Cinéma Saint-Paul 38 rue Julien Douillard, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 (0)240754191 https://cinemastpaul.fr/FR/9/cinema-saint-paul-reze.html https://www.facebook.com/cinestpaul/;https://www.instagram.com/cinemasaintpaul/ [{« link »: « https://cinemastpaul.fr/FR/9/cinema-saint-paul-reze.html »}] Dernier survivant des cinémas rezéens, le cinéma Saint-Paul construit dans les années 1930 conserve encore aujourd’hui une partie du style caractéristique de son époque avec sa façade Art Déco.

Cinéma associatif, il est toujours une référence culturelle incontournable de la ville, avec une programmation riche, variée et ouverte à toutes et tous. La salle présente aujourd’hui encore une ambiance rappelant les décors du siècle dernier, avec ses teintes rouges prononcées et ses colonnes dorées. Elle offre plus de 400 places aux spectateurs.

Le Cinéma Saint-Paul, c’est :

Un cinéma ouvert 7 jours sur 7 avec séances tous les soirs du lundi au samedi et les après-midi mercredi, samedi et dimanche. Séances scolaires en journée.

Une programmation riche et variée : diversité et qualité, labellisé « Art et Essai ». Un place importante donnée au cinéma d’auteur et au court métrage.

Des séances spéciales : Cinéminos (pour les tout-petits), Cinerelax (avec une attention particulière apportées aux personnes qui en ont besoin), Ciné-débat (avec des échanges autour du film)…

Des évènements : Montre Ton Court (concours de courts métrages réalisés par des amateurs), Nuit de l’horreur, Fête du court…

Des séances « 100 % cinéma », sans publicité, mais avec court métrage et friandises ! Accès Bus C4 et 97 (Saint-Paul/Salengro)

Entre patrimoine matériel ou immatériel, patrimoine industriel, culturel ou social, les périls ne manquent pas et la production cinématographique offre de nombreux récits à découvrir.

© Ville de Rezé / Camille Martin