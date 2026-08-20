Projections « Les esclaves oubliés de Tromelin », Maison Orré, Saint-Pierre

Informations pratiques

Projections « Les esclaves oubliés de Tromelin » 19 et 20 septembre Maison Orré La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Diffusion du film documentaire de 30 minutes « Mission Tromelin» de Lauren Ransan, sur la 4e campagne de fouilles archéologiques sur l’île Tromelin, suivi d’un film de 20 minutes « Tromelin, portraits sensibles » réalisés par les élèves du Lycée Jean Hinglo du Port.

Maison Orré 50 rue Désiré Barquisseau 97410 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion https://taaf.fr/collectivites/le-prefet-administrateur-superieur/ La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion. Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998.

Diffusion du film documentaire de 30 minutes « Mission Tromelin» de Lauren Ransan, sur la 4e campagne de fouilles archéologiques sur l’île Tromelin, suivi d’un film de 20 minutes « Tromelin, » par du…

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