Projet collaboratif Centre National du Costume et de la Scène/Lycée professionnel Jean Monnet : Danse et Arts, Bibliothèque Mines Paris – PSL, Fontainebleau

Projet collaboratif Centre National du Costume et de la Scène/Lycée professionnel Jean Monnet : Danse et Arts Vendredi 5 juin, 14h45, 16h30 Bibliothèque Mines Paris – PSL Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Cet atelier présente un travail mené avec des élèves de terminale en lycée professionnel, en partenariat avec le Centre National du Costume et de la Scène de Moulins. Il montre comment l’histoire de l’art enrichit l’EPS, favorise l’ouverture culturelle et conduit à une création chorégraphique.

Bibliothèque Mines Paris – PSL 38 rue Saint-Honoré, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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