Projet de visite immersive des cryptoportiques, Hôtel Quiqueran de Beaujeu, Arles

Informations pratiques

Projet de visite immersive des cryptoportiques 19 et 20 septembre Hôtel Quiqueran de Beaujeu Bouches-du-Rhône

Gratuit sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez au cœur des cryptoportiques d’Arles grâce au prototype de visite immersive, conçu en collaboration avec les étudiants des formations de l’enseignement supérieur du territoire arlésien. Ce projet innovant allie patrimoine et technologies numériques pour vous offrir une nouvelle expérience de visite et vous faire vivre l’histoire autrement.

Gratuit. RDV : Hôtel Quiqueran de Beaujeu, rue des Arènes – 13200 Arles

Hôtel Quiqueran de Beaujeu rue des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une expérience patrimoniale inédite ! Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026 journées européennes du patrimoine animation

Laure Néria