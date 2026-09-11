Projet de visite immersive des cryptoportiques, Hôtel Quiqueran de Beaujeu, Arles
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Quiqueran de Beaujeu · Arles
Informations pratiques
Projet de visite immersive des cryptoportiques 19 et 20 septembre Hôtel Quiqueran de Beaujeu Bouches-du-Rhône
Gratuit sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Plongez au cœur des cryptoportiques d’Arles grâce au prototype de visite immersive, conçu en collaboration avec les étudiants des formations de l’enseignement supérieur du territoire arlésien. Ce projet innovant allie patrimoine et technologies numériques pour vous offrir une nouvelle expérience de visite et vous faire vivre l’histoire autrement.
Gratuit. RDV : Hôtel Quiqueran de Beaujeu, rue des Arènes – 13200 Arles
Hôtel Quiqueran de Beaujeu rue des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une expérience patrimoniale inédite ! Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026 journées européennes du patrimoine animation
Laure Néria
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