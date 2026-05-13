Proliferation in situ, Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon, Laon

Proliferation in situ Samedi 23 mai, 21h30 Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Antoni Rsm, artiste sculpteur, travaille l’acier comme une matière à révéler. À partir de plaques pleines, il découpe et ajoure le métal pour créer des formes d’une grande finesse, évoquant une véritable dentelle d’acier.

Ses œuvres jouent sur le contraste entre la solidité du matériau et la légèreté des motifs. Traversé par la lumière, l’acier laisse apparaître des jeux subtils d’ombres et de transparences, invitant le regard à circuler à travers les formes.

À l’occasion de la Nuit des Musées, ses sculptures prennent vie dans le jardin du Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon. Grâce à un dispositif de projecteurs, les découpes se prolongent sur les murs sous forme d’ombres portées, venant habiller l’architecture et en révéler les surfaces.

L’œuvre dépasse alors sa matérialité : elle devient une expérience immersive, où lumière et métal dialoguent pour créer un univers à la fois poétique et vivant.

Musée, cour et jardin, chapelle des Templiers. A partir de 21h30 jusqu’à minuit. Possibilité de modification en cas d’intempéries.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

Antoni Rsm, artiste sculpteur, travaille l’acier comme une matière à révéler. À partir de plaques pleines, il découpe et ajoure le métal pour créer des formes d’une grande finesse, évoquant une Ses…

© Antoni Rsm