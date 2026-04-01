Prom – Diego Marcon Lafayette Anticipations Paris

Il y mêle les codes architecturaux du théâtre à l’italienne de la fin de la Renaissance – lieu de représentation sociale où l’on vient autant pour voir que pour être vu – au minimalisme, confort et accessibilité des cinémas modernes, qui sont autant d’évolution de notre relation aux images et au divertissement.

L’exposition présente quatre films réalisés à partir d’une combinaison de techniques d’animation, d’accessoires et de figurines animées: The Parents’ Room (2021), Dolle (2023), La Gola (2024) et Krapfen (2025) *. Chacun explore les mécanismes de production d’émotions en convoquant différents genres cinématographiques tels que la comédie musicale ou burlesque, le mélodrame ou le film d’horreur. Tous s’ancrent dans l’intimité d’un foyer pour interroger les normes et tabous qui régissent les relations humaines. Les personnages, souvent ambivalents, évoluent dans des situations grotesques, parfois violentes, qui suscitent autant le malaise que l’empathie. L’artiste n’impose toutefois ni moralité ni conclusion, évitant toute forme de résolution.

Pour la première fois, Diego Marcon dévoile certains des objets créés et utilisés pour la réalisation de ses films Exposés en coulisses, animatroniques, prothèses, meubles, et décors brisent l’illusion de l’image animée et interrogent notre perception de la vérité comme la confiance accordée aux images

Le titre de l’exposition, Prom, fait référence avec humour au rituel américain du bal de fin d’année, une célébration populaire qui marque le passage à l’âge adulte.

Le travail de Marcon s’appuie sur différents vocabulaires cinématographiques issus notamment des comédies musicales, des mélodrames, des films d’horreur et des comédies burlesques.

* Krapfen est le fruit d’une coproduction entre la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo à Turin, Lafayette Anticipations à Paris, le New Museum à New York, la Renaissance Society à Chicago et la Vega Foundation à Toronto.

Commissaire : Rebecca Lamarche-Vadel

Architectes : Andrea Faraguna, Camilla Morandi, Ari Diamond- Topelson

Avec l’exposition Prom, sa première exposition personnelle à Paris, Diego Marcon transforme Lafayette Anticipations en un cinéma hybride.

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T22:00:00+02:00

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Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/diego-marcon



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