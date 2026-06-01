Promenade au jardin (6-12 ans), Quartier de la cathédrale, Limoges

Promenade au jardin (6-12 ans) Samedi 20 juin, 10h00 Quartier de la cathédrale Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

C’EST LE BOUQUET !

Au cours de cette balade dans l’ancien quartier de l’Évêché, imprègne-toi des éléments rencontrés pour réaliser la plus belle des fleurs en céramique avec Peanuts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Quartier de la cathédrale Place Saint-Etienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Cultive ta curiosité en découvrant le quartier de la Cathédrale et ses jardins où nature et architecture se côtoient. #Villedartetdhistoire #Jeunepublic

© Peanuts