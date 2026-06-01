Promenade au jardin (6-12 ans), Quartier de la cathédrale, Limoges
Promenade au jardin (6-12 ans), Quartier de la cathédrale, Limoges samedi 20 juin 2026.
Promenade au jardin (6-12 ans) Samedi 20 juin, 10h00 Quartier de la cathédrale Haute-Vienne
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
C’EST LE BOUQUET !
Au cours de cette balade dans l’ancien quartier de l’Évêché, imprègne-toi des éléments rencontrés pour réaliser la plus belle des fleurs en céramique avec Peanuts.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Quartier de la cathédrale Place Saint-Etienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Cultive ta curiosité en découvrant le quartier de la Cathédrale et ses jardins où nature et architecture se côtoient. #Villedartetdhistoire #Jeunepublic
© Peanuts
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Gretel et Hansel Collège Donzelot Espace Noriac Limoges 1 juin 2026
- Évènement EUPeace – Nuit de l’entrepreneuriat, Limoges, Limoges 1 juin 2026
- Surfaces à Émouvoir Natacha Baluteau Office de Tourisme de Limoges Métropole Limoges 1 juin 2026
- Webinaire Fertisol NA, Evènement digital CRA Nouvelle-Aquitaine, Limoges (87), Limoges 1 juin 2026
- Charlotte Salomon Leben? Oder Theater ? Espace Noriac Limoges 1 juin 2026