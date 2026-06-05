PROMENADE AU PAYS DES CONTES Bédarieux
PROMENADE AU PAYS DES CONTES Bédarieux vendredi 5 juin 2026.
Bédarieux
PROMENADE AU PAYS DES CONTES
Route de pézenes les mines Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Sortie Nature Promenade au pays des contes à travers bois et nature
Sortie proposée par l’association Le Cri des Mythes
Durée 1h15 Lieu de rendez-vous Parcours de santé Participation libre
Inscription au 06 62 09 58 44 ou au 06 77 33 68 84
Sortie Nature Promenade au pays des contes à travers bois et nature
Sortie proposée par l’association Le Cri des Mythes
Durée 1h15 Lieu de rendez-vous Parcours de santé Participation libre
Inscription au 06 62 09 58 44 ou au 06 77 33 68 84 .
Route de pézenes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 09 58 44
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English : PROMENADE AU PAYS DES CONTES
Nature outing? a walk through the woods and nature in the land of fairy tales?
Proposed by the association Le Cri des Mythes ?
Duration: 1h15 Meeting point Parcours de santé Free participation?
Registration on 06 62 09 58 44 or 06 77 33 68 84?
L’événement PROMENADE AU PAYS DES CONTES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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