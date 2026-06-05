Bédarieux

PROMENADE AU PAYS DES CONTES

Route de pézenes les mines Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Sortie Nature​ Promenade au pays des contes à travers bois et nature​

Sortie proposée par l’association Le Cri des Mythes ​

Durée 1h15 Lieu de rendez-vous Parcours de santé Participation libre​

Inscription au 06 62 09 58 44 ou au 06 77 33 68 84​

Sortie Nature​ Promenade au pays des contes à travers bois et nature​

Sortie proposée par l’association Le Cri des Mythes ​

Durée 1h15 Lieu de rendez-vous Parcours de santé Participation libre​

Inscription au 06 62 09 58 44 ou au 06 77 33 68 84​ .

Route de pézenes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 62 09 58 44

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English : PROMENADE AU PAYS DES CONTES

Nature outing? a walk through the woods and nature in the land of fairy tales?

Proposed by the association Le Cri des Mythes ?

Duration: 1h15 Meeting point Parcours de santé Free participation?

Registration on 06 62 09 58 44 or 06 77 33 68 84?

L’événement PROMENADE AU PAYS DES CONTES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB