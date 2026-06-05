Promenade au Père-Lachaise sur les pas d’Auguste Comte Cimetière du Père-Lachaise Paris

Balade positiviste dans le cimetière du Père-Lachaise

RDV: devant la porte principale :

28 ter, boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquette.

. Dans le cadre de l’exposition « Comte: la vie rue Monsieur-le-Prince »

Par Michel Blanc (Président de la Bibliothèque des amis de l’instruction) et David Labreure (Directeur du musée « La Maison d’Auguste Comte »)

Participation: 4 euros (en espèces uniquement)

La Maison d’Auguste Comte organise, pour la quatrième année consécutive une balade au cimetière du Père-Lachaise sur les traces d’Auguste Comte, des positivistes et des grands courants de pensée du XIXe, notamment le saint-simonisme. Comte souhaitait se faire enterrer au « Cimetière de l’est », près de la tombe du grand amour de sa vie, Clotilde de Vaux, elle aussi inhumée au Père-Lachaise dans le caveau familial des Marie de Ficquelmont. Son vœu sera exaucé, mais la présence du positivisme dans le célèbre cimetière parisien ne s’arrête pas là!

Durée : 1h30

Réservation obligatoire: auguste.comte.paris@gmail.com ou par téléphone: 01 43 26 08 56.

La Maison d’Auguste Comte organise, pour la quatrième année consécutive, une balade au cimetière du Père-Lachaise sur les traces d’Auguste Comte, des positivistes et des grands courants de pensée du XIXe, notamment le saint-simonisme.

Le mercredi 24 juin 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Participation: 4 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T16:30:00+02:00

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

+33686450830 auguste.comte.paris@gmail.com



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