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Promenade bucolique le long des remparts Statue Sadi Carnot Angoulême

Promenade bucolique le long des remparts Statue Sadi Carnot Angoulême jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : Statue Sadi Carnot

Adresse : Place New York

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3.7 3.7 3.7

Angoulême

Promenade bucolique le long des remparts

Statue Sadi Carnot Place New York Angoulême Charente

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 15:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

À travers une promenade le long des remparts, découvrez la nature et les jardins qui nous entourent
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Statue Sadi Carnot Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97  maam.angouleme@gmail.com

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English :

%C0 Take a stroll along the ramparts and discover the nature and gardens that surround us

L’événement Promenade bucolique le long des remparts Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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