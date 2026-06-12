Promenade bucolique le long des remparts Statue Sadi Carnot Angoulême
Promenade bucolique le long des remparts Statue Sadi Carnot Angoulême jeudi 1 octobre 2026.
Angoulême
Promenade bucolique le long des remparts
Statue Sadi Carnot Place New York Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 15:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
À travers une promenade le long des remparts, découvrez la nature et les jardins qui nous entourent
.
Statue Sadi Carnot Place New York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
%C0 Take a stroll along the ramparts and discover the nature and gardens that surround us
L’événement Promenade bucolique le long des remparts Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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