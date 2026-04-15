Promenade commentée des belvédères – Visite guidée, Esplanade Jean Bruneau, Nantes

Promenade commentée des belvédères – Visite guidée 26 avril – 26 septembre Esplanade Jean Bruneau Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Prendre de la hauteur, admirer la Loire et comprendre l’évolution de Nantes grâce à ce large paysage métropolitain révélé du haut de la Butte Sainte- Anne : la promenade des belvédères, installée en 2019, amène à une révélation de Nantes aujourd’hui et vers le Nantes de demain. Elle permet de découvrir le Belvédère de l’Hermitage de Tadashi Kawamata en porte-à-faux au-dessus de la falaise.

Durée : 1h30

Lieu de rendez-vous : rue de l’Hermitage, esplanade Jean Bruneau (devant la statue de Capitaine Nemo)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Esplanade Jean Bruneau Rue de l’Hermitage, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/ »}]

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Le Voyage à Nantes LVAN

Belvédère de l’Hermitage – Tadashi Kawamata © Martin Argyroglo – LVAN 2019