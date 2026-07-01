Promenade de deux voitures hippomobiles du 19eme siècle dans les rues de Lyon, Place Bellecour, Lyon

Informations pratiques

Promenade de deux voitures hippomobiles du 19eme siècle dans les rues de Lyon Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Place Bellecour Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découverte de l’attelage au 19eme siècle.

Présentation de 2 voitures hippomobiles attellées avec promenade dans les rues du 6e et 2e arrondissement de Lyon, le dimanche 20 septembre à 10h et 14h.

Une voiture de type » Milord » » et une voiture de type » Omnibus », attellées en paire.

Place Bellecour Place Bellecour 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.voituresdantan.fr Visite guidée en Presqu’île de Lyon, la visite débute et se termine Place Bellecour Métro A et D

Découverte de l’attelage au 19eme siècle.

voitures d’antan