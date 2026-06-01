Promenade géologique Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
Promenade géologique Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche jeudi 27 août 2026.
Rémalard en Perche
Promenade géologique
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Un détour par le bourg de Bellou-sur-Huisne nous permettra d’observer la palette de matériaux traditionnels qui habillent les maisons du Perche. De là, nous grimperons sur les hauteurs du village pour partir à la source de ces matières premières : silex, calcaire, argile, sables…
Pratique au départ de la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Promenade géologique
L’événement Promenade géologique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
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