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Promenade géologique Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Promenade géologique Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche jeudi 27 août 2026.

Lieu : Bellou-sur-Huisne

Adresse : 2 bis Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Promenade géologique

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Un détour par le bourg de Bellou-sur-Huisne nous permettra d’observer la palette de matériaux traditionnels qui habillent les maisons du Perche. De là, nous grimperons sur les hauteurs du village pour partir à la source de ces matières premières : silex, calcaire, argile, sables…

Pratique au départ de la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Promenade géologique

L’événement Promenade géologique Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche

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