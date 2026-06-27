Informations pratiques

Chartres

Promenade guidée nature en ville

Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 09:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Découvrez la nature présente en ville au fil d’une promenade guidée à travers les parcs et jardins de Chartres.

La direction du Patrimoine Naturel de la Ville de Chartres vous propose une boucle de 3h de marche qui vous mènera à la découverte des Jardins de l’Évêché récemment ouverts, le long de la rivière sur les bords de l’Eure puis sur les sentiers du parc du Rigeard (dont certains toujours fermés au public). Le retour s’effectuera par le jardin d’horticulture et son remarquable ginko biloba, le parc André Gagnon et la butte des Charbonniers. Durée 3h, difficulté moyenne (présence d’escaliers et de passages avec dénivelé). Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques. Places limitées, sur inscription par email (voir renseignement). Départ de la promenade devant le #Chartres de la Place Châtelet. .

Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Discover nature in the city on a guided walk through the parks and gardens of Chartres.

L’événement Promenade guidée nature en ville Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES