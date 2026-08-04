Informations pratiques

Asnelles

Promenade historique dans Asnelles

Rue du Débarquement Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Gérard Pouchain propose une promenade historique à travers Asnelles, à la découverte du patrimoine et de la mémoire du village.

Le mardi 18 août, Gérard Pouchain invite à parcourir les rues d’Asnelles pour en révéler l’histoire et les visages d’autrefois. Cartes anciennes, cartes postales et anecdotes locales rythment cette promenade organisée par les Amis de la Grange à Dîme, une belle façon de porter un regard neuf sur le village.

Rendez-vous Bureau d’Information Touristique d’Asnelles .

Rue du Débarquement Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade historique dans Asnelles

Gérard Pouchain offers a historical walk through Asnelles, exploring the village’s heritage and history.

L’événement Promenade historique dans Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach