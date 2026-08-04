Promenade historique dans Asnelles Asnelles
mardi 18 août 2026 · Asnelles
Informations pratiques
Asnelles
Promenade historique dans Asnelles
Rue du Débarquement Asnelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Gérard Pouchain propose une promenade historique à travers Asnelles, à la découverte du patrimoine et de la mémoire du village.
Le mardi 18 août, Gérard Pouchain invite à parcourir les rues d’Asnelles pour en révéler l’histoire et les visages d’autrefois. Cartes anciennes, cartes postales et anecdotes locales rythment cette promenade organisée par les Amis de la Grange à Dîme, une belle façon de porter un regard neuf sur le village.
Rendez-vous Bureau d’Information Touristique d’Asnelles .
Rue du Débarquement Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 2 31 21 94 02
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English : Promenade historique dans Asnelles
Gérard Pouchain offers a historical walk through Asnelles, exploring the village’s heritage and history.
L’événement Promenade historique dans Asnelles Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach
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