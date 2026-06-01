Promenade historique : les Promenades des Docteurs Mattraits, Promenade des Docteurs Mattraits, Chinon

Promenade historique : les Promenades des Docteurs Mattraits Dimanche 7 juin, 14h00 Promenade des Docteurs Mattraits Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de ce joyau végétal de la ville, véritable cathédrale de verdure, propice à la fête et à la balade, classé Ensemble boisé remarquable en 2019.

Dimanche 7 juin à 14h – Durée 45 min

Départ sur les Promenades

Promenade des Docteurs Mattraits Quai Jeanne d’Arc, Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Partez à la découverte de l’histoire de ce joyau végétal de la ville, véritable cathédrale de verdure, propice à la fête et à la balade, classé Ensemble boisé remarquable en 2019.

©Ville de Chinon