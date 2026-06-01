Promenade historique : les Promenades des Docteurs Mattraits, Promenade des Docteurs Mattraits, Chinon
Promenade historique : les Promenades des Docteurs Mattraits, Promenade des Docteurs Mattraits, Chinon dimanche 7 juin 2026.
Promenade historique : les Promenades des Docteurs Mattraits Dimanche 7 juin, 14h00 Promenade des Docteurs Mattraits Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
Partez à la découverte de l’histoire de ce joyau végétal de la ville, véritable cathédrale de verdure, propice à la fête et à la balade, classé Ensemble boisé remarquable en 2019.
Dimanche 7 juin à 14h – Durée 45 min
Départ sur les Promenades
Promenade des Docteurs Mattraits Quai Jeanne d’Arc, Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Partez à la découverte de l’histoire de ce joyau végétal de la ville, véritable cathédrale de verdure, propice à la fête et à la balade, classé Ensemble boisé remarquable en 2019.
©Ville de Chinon
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