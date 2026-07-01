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Promenade sur la terrasse Louis XI, Bibliothèque diocésaine, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque diocésaine · Orléans

Promenade sur la terrasse Louis XI, Bibliothèque diocésaine, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque diocésaine
Adresse
1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

Promenade sur la terrasse Louis XI 19 et 20 septembre Bibliothèque diocésaine Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la terrasse de la maison Saint-Aignan, aujourd’hui Séminaire interdiocésain, et admirez son jardin, joyau historique demandé par Louis XI, offrant une vue imprenable sur la Loire.

Bibliothèque diocésaine 1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 17 56 95 74 https://bibliothequesdioceses.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeDiocesaineDOrleans?ref=bookmarks;https://www.instagram.com/bd_orleans/ La bibliothèque diocésaine d’Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).
Découvrez la terrasse de la maison Saint-Aignan, aujourd’hui Séminaire interdiocésain, et admirez son jardin, joyau historique demandé par Louis XI, offrant une vue imprenable sur la Loire.

©Bibliothèque diocésaine d’Orléans

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