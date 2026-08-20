Promenade urbaine sur l’architecture des années 1900 à Sully-sur-Loire, Église Saint-Germain, Sully-sur-Loire

Informations pratiques

Promenade urbaine sur l’architecture des années 1900 à Sully-sur-Loire Dimanche 18 octobre, 15h30 Église Saint-Germain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Épargnée par les bombardements, la rue Jules Ferry se distingue par les façades de ses maisons inspirées de l’architecture 1900 de Paris et de l’école de Nancy : maisons à la normande, bow-windows anglais, marquises… Cet élan constructif, qui profite aux entrepreneurs et architectes locaux, va de pair avec un renouvellement significatif de l’habitat sullylois.

Église Saint-Germain Place Saint-germain, 45600 Sully-sur-Loire, France Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://belvedere-valdesully.fr/evenement/promenade-urbaine-sur-larchitecture-des-annees-1900-a-sully-sur-loire/ »}] L’église a dû être commencée à la fin du XVe siècle et terminée au début du XVIe. La façade principale est formée d’un pignon au bas duquel une porte, dans le style de la fin du XVe, permet l’accès à l’église. Au-dessus, une fenêtre à remplage flamboyant est surmontée d’une niche à statue. Le mur nord comporte quatre pignons aigus et autant de fenêtres à meneau central et remplage de style flamboyant. Le chevet était autrefois percé d’une fenêtre maintenant murée et dont le remplage a disparu. A la croisée du transept, un large clocher rectangulaire se termine par une tour dont deux faces sont percées de quatre baies en ogive et les deux autres de trois baies. Ces baies sont encadrées d’une moulure terminée, à la partie inférieure, par une base dans le style du XVe siècle. Les murs sont composés de silex séparés par des lits de tuile. A l’intérieur, les voûtes sur nervures comportent des remplissages de briques. Les nervures reposent sur des culs de lampe à personnages. Les clefs de voûte de la première et de la troisième travées sont pendantes, en forme de chapiteau composite de la Renaissance. Celle de la deuxième travée présente un dessin plus archaïque. Le chœur conserve une pisciné de style flamboyant.

Épargnée par les bombardements, la rue Jules Ferry se distingue par les façades de ses maisons inspirées de l’architecture 1900 de Paris et de l’école de Nancy : maisons à la normande, bow-windows et…

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