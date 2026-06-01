Promenades musicales au château, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Promenades musicales au château 13 et 14 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:15:00+02:00

Domaine de Champs-sur-Marne

Promenades musicales au château

13 et 14 juin 2026

Retrouvez les concerts des élèves du réseau des conservatoires Paris – Vallée de la Marne dans le parc du château pour un week-end musical enchanteur !

Au Château de Champs-sur-Marne, les élèves de musiques anciennes du réseau des conservatoires de Paris – Vallée de la Marne se réunissent autour d’un projet artistique commun, pensé comme une mise en valeur du patrimoine autant que du travail pédagogique mené tout au long de l’année.

Laissez-vous surprendre par les formations rencontrées tout au long de votre parcours. Mêlant patrimoine végétal et patrimoine musical, cette promenade offre de belles découvertes pour les petites comme pour les grandes oreilles !

Cette année, les élèves et leurs enseignants proposent un voyage à travers le temps : d’un conte autour de la Renaissance espagnole aux concertos virtuoses de Telemann et Vivaldi, des cantates françaises aux danses allemandes du XVIIᵉ siècle, en passant par les étonnantes mises en musique des quatre éléments en France et dans l’Allemagne baroque. Au tournant d’un bosquet, vous découvrirez les sonorités des luths, violes de gambe, clavecins et épinette, flûtes à bec de toutes tailles, traverso, voix et basson.

PROGRAMME

SAMEDI 13 JUIN 2026

11h-11h50 L’ACCORD MÉSOTONIQUE, une couleur toute épicée pour la musique italienne au XVIIe siècle

Les pièces de ce concert sont interprétées sur un clavecin italien accordé dans un tempérament dit « mésotonique » avec de magnifiques tierces pures qui donnent une saveur très particulière et adaptée à cette musique italienne des XVIe et XVIIe siècles.

Laiterie

14h-15h05 CONCERTI DI FLAUTI suivi de CONCERTOS VIRTUOSES

Musique du XVIIIe siècle pour flûtes à bec, traversière baroque, clavecin et viole de gambe. Un heureux mélange de styles français, allemand, italien et anglais.

Suivi de concertos pour flûtes et orchestre de Telemann, Vivaldi…

Orangerie

14h45-15h15 FANTAISIES ET RICERCARE POUR LUTHS

Par l’ensemble Onques amour

Laiterie

16h-16h25 UN BANQUET MUSICAL

Danses et pièces festives du début du XVIIe siècle.

Orangerie

16h10-16h55 LE CHANT À LA COUR DES ROIS ET REINES

De Charles Quint à Elisabeth Ière, écoutez les plus belles chansons des grands compositeurs du XVIe siècle : Josquin Desprez, Juan del Encina, John Dowland…

Laiterie

16h10-17h10 FÉES, OISEAUX ET PAPILLONS de l’imaginaire de Shakespeare et ATELIER PARTICIPATIF !

Des danses de Purcell seront interprétées par un ensemble de 16 flûtistes, ponctuées d’un atelier de chants de la Renaissance espagnole à partager avec vous ! – Débutants bienvenus.

Sous les marronniers

17h35-18h10 ORPHÉE, MÉDÉE ET LES AUTRES

Florilège de cantates françaises (petits opéras de chambre) de Clérambault, Brossard, sur des sujets mythologiques.

Orangerie (sortie par la grille de la Rue Nast)

DIMANCHE 14 JUIN 2026

14h-15h CONTE D’ESPAGNE

Il était une fois un prince, une princesse… et Sylvia, une enfant à l’imagination débordante qui questionne le conte qui vous sera raconté et en bousculera l’histoire. Au son des musiques de la cour de Charles Quint, embarquez pour un voyage dans l’Espagne de la Renaissance.

Spectacle écrit et mis en scène par Justine Pitolet.

Orangerie

15h15-15h45 FAUNE ET FLORE AU JARDIN

Bourdonnent et chantent abeilles, pucerons et papillons de François Couperin, autour des fleurs de Philippe de La Vigne : ce sont les jeunes flûtistes qui leur prêtent voix et souffle au jardin, pour célébrer l’été !

Devant la maison du jardinier

15h45-16h15 LES AMUSEMENTS CHAMPÊTRES : danses, caprices et délices pour profiter des beaux jours.

Sous les marronniers

15h50-16h45 UN JARDIN DE SON ET DE VOIX : UNE PROMENADE EN MUSIQUE

Laiterie

17h15-18h15 LES ÉLÉMENTS

Baroques camaïeux naviguant de mers en ciels par tous les temps, rassemblant Telemann, Lully, Rebel et leurs autres amis zéphirs sur le même bateau, le temps d’un concert.

Orangerie

17h30-18h15 CANTARE E SUONARE

Concert réunissant chanteurs, violes de gambe et clavecin autour des œuvres de Monteverdi, Gastoldi, Boismortier…

Laiterie

Concerts gratuits. Entrée libre, sous réserve des places disponibles (Laiterie et Orangerie)

Organisé par la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne,

en partenariat avec le Château de Champs-sur-Marne.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Retrouvez les concerts des élèves du réseau des conservatoires Paris – Vallée de la Marne dans le parc du château de Champs-sur-Marne pour un week-end musical enchanteur !

© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux