Promenades musicales Salon-de-Provence
Promenades musicales Salon-de-Provence lundi 22 juin 2026.
Salon-de-Provence
Promenades musicales
Du lundi 22 au mercredi 24 juin 2026 de 19h à 21h. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 19:00:00
fin : 2026-06-24 21:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Le Conservatoire de musique de Salon propose une fin de saison en musique avec trois soirées en plein air pour savourer des instants de poésie au cœur du centre ancien.
– Lundi 22 juin Transcriptions réunit basson, clarinette et piano pour une soirée tout en contrastes.
– Mardi 23 juin Écho romantique propose un moment sensible porté par le violon et le piano.
– Mercredi 24 juin Au fil du vent invite à l’évasion avec un duo flûte et harpe plein de douceur.
Entrée libre et gratuite .
Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 06 40
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English :
The Salon Conservatory of Music is wrapping up the season with three outdoor concerts, offering a chance to savor moments of poetry in the heart of the historic district.
L’événement Promenades musicales Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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